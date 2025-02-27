Жители Ростова определили желаемый размер пенсии

По мнению ростовчан, в феврале 2025 года приемлемый для жизни размер пенсии должен составлять около 49,6 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками сервиса по поиска работы SuperJob на основе опроса. В нем приняли участие 500 респондентов из донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2024 года средний размер желаемой пенсии в Ростове был меньше и составлял 48,2 тыс. руб. В декабре 2023 года — 47,7 тыс. руб., а в апреле — 45,7 тыс. руб.

Согласно исследованию, Ростов занимает пятую строчку среди городов России по размеру пенсионных ожиданий. На первом месте оказалась Москва (52,4 тыс. руб.), на втором месте — Санкт-Петербург (51,7 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (50 тыс. руб.). Четвертое место занимает Тюмень (49,7 тыс. руб.).

Анастасия Казуков