Бастрыкин контролирует расследование о невыплате зарплаты строителям М-12

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о полной невыплате более двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) строителям трассы М-12 «Казань - Екатеринбург» и мошенничестве в особо крупном размере (ч.7 ст. 159 УК РФ ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2024 года работники «Региональной строительной компании», которая строит участок скоростной федеральной трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит в Татышлинском районе по заключенному с ГК «Автодор» договору субподряда, пожаловались на невыплату зарплаты. В начале декабря перед работниками была погашена задолженность в 227 млн руб. В феврале бывший гендиректор «Региональной строительной компании» Борис Сакун объявлен в федеральный и международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в настоящее время перед работниками частично погашена задолженность в размере свыше 246 млн руб., в обеспечительных целях на имущество организации наложен арест. Руководитель управления Владимир Архангельский повторно доложит Александру Бастрыкину о принятых мерах по защите трудовых прав граждан.

Наталья Балыкова