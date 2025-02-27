СК РФ ждет доклад по делу о восьми нападениях бездомных собак на жителей Орска

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман повторно доложит в центральном аппарате о расследовании уголовного дела о нападении безнадзорных животных на жителей Орска. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проблема агрессивных бездомных собак существует в Орске на протяжении длительного времени. Безнадзорные животные нападают на взрослых и детей.

В связи с этим СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин брал расследование на контроль и в июне, ноябре и декабре 2024 года требовал представить доклад.

Однако чиновники до сих пор не решили проблему. СМИ сообщили о новых нападениях животных на местных жителей. В частности, с 21 по 25 февраля 2025 года агрессивные собаки атаковали в Орске восемь человек, включая трех несовершеннолетних. Им понадобилась помощь медиков, написали журналисты.

Георгий Портнов