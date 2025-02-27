В Краснодаре ветеранам вручили 281 медаль к 80-летию Великой Победы

Краснодарские власти вручили 281 юбилейную медаль ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы, всего планируется наградить 939 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарские власти вручили 281 юбилейную медаль ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Победы. Всего подготовлено 939 наград.

Первую медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» глава Краснодара Евгений Наумов и председатель гордумы Вера Галушко вручили Евдокии Федоровне Есаян в день ее столетнего юбилея. Памятный знак получили также фронтовик Василий Григорьевич Демехин и бывшая медсестра эвакогоспиталя Надежда Семеновна Топтунова — оба в дни празднования своего 100-летия.

Среди награжденных — участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара, ветеран труда Галина Николаевна Вшивцева. 101-летнего ветерана руководство города поздравило с Днем освобождения Краснодара. Медаль также вручили Александру Петровичу Пономаренко.

Во внутригородских округах награды фронтовикам вручают главы администраций и их заместители, а также депутаты гордумы. Среди отмеченных — участники боевых действий, труженики тыла, медперсонал, бывшие малолетние узники концлагерей.

Алина Зорина