Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главе СКР доложат о проверке нарушения жилищных прав сироты в Крыму

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению несовершеннолетней жительницы Крыма, оставшейся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заявительница рассказала, что долгое время состоит в специализированной очереди на получение жилья. Однако девушке предложили получить только жилищный сертификат, который не позволяет ей приобрести жилье. В декабре 2024 года она также обращалась с заявлением на выплату компенсации за найм квартиры, но деньги ей не перечислили.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по обращению несовершеннолетней начата процессуальная проверка. Исполнение поручения и ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина

Новости компаний Все