Гендиректор «Дав Авто» продолжает выкупать доли у совладельцев группы

Бизнесмен Виталий Гараев вышел из состава ООО «Дав-Авто-Пром», в котором владел почти 25% долей. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ произошли 18 февраля. Долю господина Гараева выкупил гендиректор автохолдинга Дмитрий Башаров, который увеличил свой пакет до 66%. ООО «Дав-Авто-Пром» занимается в группе продажей подержанных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор группы предприятий «ДАВ-авто» Дмитрий Башаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Гендиректор группы предприятий «ДАВ-авто» Дмитрий Башаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виталий Гараев — родной брат владельца курорта «Усть-Качка» Валерия Гараева, который является совладельцем компании пермского дилера «Форвард-авто».

Ранее господин Башаров уже выкупал доли партнеров в своем бизнесе: в 2023 году из состава учредителей ООО «Дав-Авто-Восток» (дилер Hyundai) вышел представитель владельца «Зелинский групп» и «Нефтехимпрома» Владимир Матыцын.

Группа «Дав-Авто» основана в 1999 году и является дилером Hyundai, Lada, Geely, Avatr, Belgee, Changan, а также продает подержанные автомобили. Основными владельцами являются гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров и Богдан Богданов.