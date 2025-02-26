Комиссия в Темрюкском районе обследовала 18 домов после ночной атаки БПЛА
Во время проверки комиссия обнаружила повреждения по 10 адресам в Темрюкском районе после атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В основном на территории пострадавших домов разбиты окна. В поселке Стрелка Темрюкского района пострадали четыре домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, сейчас их восстановили.
Обследования поврежденных домов продолжаются.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 26 февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 БПЛА. В нескольких районах региона обломки сбитых беспилотников повредили дома и постройки. Никто из людей не пострадал.