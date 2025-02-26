Комиссия в Темрюкском районе обследовала 18 домов после ночной атаки БПЛА

Во время проверки комиссия обнаружила повреждения по 10 адресам в Темрюкском районе после атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В основном на территории пострадавших домов разбиты окна. В поселке Стрелка Темрюкского района пострадали четыре домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, сейчас их восстановили.

Обследования поврежденных домов продолжаются.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 26 февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 БПЛА. В нескольких районах региона обломки сбитых беспилотников повредили дома и постройки. Никто из людей не пострадал.

Алина Зорина