Акционеры КТК обсудили атаку дронов на НПС «Кропоткинская»

В Абу-Даби состоялось собрание акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Встреча началась с обсуждения атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» 17 февраля. Представители российского акционера КТК — ПАО «Транснефть» — выразили обеспокоенность в связи с произошедшим, подчеркнув недопустимость подобных инцидентов в отношении объектов, находящихся под международной защитой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Генеральный директор КТК Николай Горбань доложил о масштабах повреждений, состоянии оборудования и ходе восстановительных работ, которые, как ожидается, займут около двух месяцев. Акционеры выразили готовность оказать поддержку в организации ремонта.

В ходе заседания обсуждались также финансовые и производственные итоги 2024 года. На Морском терминале КТК было отгружено 63 млн т нефти, выручка компании составила $2,3 млрд, дивидендные выплаты — $1,3 млрд. По состоянию на 23 февраля 2025 года с терминала отправлено 9,8 млн т нефти сорта CPC Blend.

В 2024 году персонал КТК и подрядчики отработали без происшествий 15 млн человеко-часов, автотранспорт компании преодолел 33 млн км без ДТП. Коэффициент эксплуатации механо-технологического оборудования составил 0,973, заменен 121 шланг на выносных причальных устройствах, устранено 96 дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики.

Акционеры рассмотрели ход долгосрочных инвестпроектов, работу Координационного комитета по надежности, состояние трубопроводной системы и вопросы совершенствования закупочных процедур.

Вячеслав Рыжков