Жительница Краснодара отработает 200 часов за отказ извиняться перед соседкой
Краснодарку приговорили к 200 часам обязательных работ за отказ извиняться перед соседкой за распространение сплетен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Осужденная опубликовала информацию о своей соседке, которую суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство женщины. Ее обязали разместить на уличных информационных стендах многоквартирного дома извинения.
Поскольку фигурантка не сделала этого, по истечении установленного срока ее оштрафовали и возбудили дело по ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
Суд признал жительницу Краснодара виновной и приговорил ее к обязательным работам. Приговор вступил в законную силу.