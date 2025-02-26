Жительница Краснодара отработает 200 часов за отказ извиняться перед соседкой

Краснодарку приговорили к 200 часам обязательных работ за отказ извиняться перед соседкой за распространение сплетен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденная опубликовала информацию о своей соседке, которую суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство женщины. Ее обязали разместить на уличных информационных стендах многоквартирного дома извинения.

Поскольку фигурантка не сделала этого, по истечении установленного срока ее оштрафовали и возбудили дело по ч. 1 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Суд признал жительницу Краснодара виновной и приговорил ее к обязательным работам. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина