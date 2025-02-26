В Туапсинском округе комиссии оценивают ущерб от атаки БПЛА

Комиссии оценивают масштаб разрушений жилых домов в Туапсинском округе после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В Туапсе на ул. Краснодарской в трех частных домовладениях повреждены окна и двери. В одном здании частично разрушена стена, жильцы временно переселились к родственникам.

На ул. Звездной от ударной волны пострадали окна нескольких квартир многоэтажного дома и общежития. Также зафиксированы повреждения гаража и кровли частного дома.

В селе Агой разбиты стекла и нарушена наружная обшивка одного из домов садоводческого товарищества.

По указанию губернатора Краснодарского края местные власти обеспечат поддержку пострадавшим жителям в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 26 февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 БПЛА. В нескольких районах региона обломки сбитых беспилотников повредили дома и постройки. Никто из людей не пострадал.

Нурий Бзасежев