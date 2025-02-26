Жительницу Кубани приговорили к 6,4 годам за убийство сожителя

Ленинградский районный суд приговорил 45-летнюю Марию Наумову к 6,4 годам лишения свободы за убийство сожителя. Ей назначили отбывание в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Согласно материалам дела, 7 октября 2024 года фигурантка во время конфликта нанесла несколько ударов ножом своему сожителю в собственном доме. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На судебном заседании Мария Наумова отрицала вину, утверждая, что действовала в целях самообороны. По словам обвиняемой, нетрезвый сожитель начал оскорблять ее. Также она заявила, что мужчина ранее применял по отношению к ней физическое насилие.

Суд не принял версию фигурантки, сославшись на совокупность исследованных доказательств. Женщине вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко