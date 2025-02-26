Ремонт в анапской спортшколе «Виктория» планируют закончить в 2026 году

Ремонтные работы в спортивной школе «Виктория», расположенной в Анапе, планируют завершить в мае 2026 года. Мэр города поручил максимально сократить срок работ, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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Сейчас на объекте идут комплексные демонтажные работы, которые продлятся в течение месяца. На месте работают 40 специалистов. После этого они приступят к монтажу инженерных коммуникаций, отделке коридоров и залов. В здании заменят отопление, вентиляцию, электроснабжение, водопровод, канализацию и окна.

Спортивная школа «Виктория» была построена в 1964 году. В ней занимаются спортом около 1,2 тыс. человек. В здании есть четыре отделения по направлениям: волейбол, спортивная гимнастика, плавание и синхронное плавание. На время капитального ремонта, чтобы не прерывать тренировочный процесс, определили площадки для детских занятий, это спортивные залы общеобразовательных школ и арендуемые спортобъекты.

Алина Зорина