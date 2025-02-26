«МЫ» вместе: в Москве прошел третий всероссийский инклюзивный фестиваль

23 февраля в Культурном центре «Онежский» прошел фестиваль «МЫ», где более 220 детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и без представили публике свои таланты. Фестиваль стал ярким событием, демонстрирующим силу искусства в преодолении социальных барьеров и создании инклюзивного общества.

Фестиваль «МЫ» — это не просто конкурс, это платформа для социального взаимодействия, обмена опытом и формирования атмосферы взаимопонимания и принятия. В этом году для участия в отборочном туре организаторы получили рекордное количество заявок — 305 коллективов и исполнителей из самых разных уголков страны. Участники блестяще проявили себя в вокале, игре на инструментах, хореографии и художественном чтении. Оценивало выступления авторитетное жюри, состоящее из известных деятелей культуры и искусства России.

Одним из ключевых партнеров фестиваля выступил благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние», который также наградил четырех самых ярких участников Дипломами Гран-при.

«Для фонда "Сияние" поддержка инклюзивных инициатив — стратегический приоритет. Мы глубоко убеждены, что гармоничное общество строится на принципах инклюзии и равных возможностей для всех. Мы не только поддерживаем внешние проекты, но и активно развиваем собственные программы, направленные на социальную интеграцию детей с ОВЗ, помогая им раскрыть свои таланты, обрести уверенность в себе и построить светлое будущее»,— отметила Анастасия Сизоненко, исполнительный директор фонда семьи Юнановых «Сияние»

Партнерами фестиваля также выступили «ПроКоммерцБанк», Российский книжный союз, Благотворительный фонд «Бельканто», ВДНХ, Фонд поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III, «СоцРесурс» и другие.