Стало известно, почему прозвучала сирена в центре Краснодара

Около 12:00 в среду, 26 февраля, в центре Краснодара прозвучала сирена. В ЕДДС краевой столице заявили, что это произошло из-за технической поломки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«26 февраля в районе 12:00 произошла сработка звуковой сирены региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по адресу: ул. Красная, 135 по причине технической поломки»,— рассказали в официальном Telegram-канале ЕДДС города.

Ведутся работы по устранению неисправности. Горожанам рекомендовали соблюдать спокойствие.

«Ъ-Кубань» писал, что утром в среду РСЧС объявило отбой беспилотной опасности в Краснодаре. Оповещение жители города получили вечером накануне. За ночь над территорией края сбили 83 БПЛА.

Вячеслав Рыжков