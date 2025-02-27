Пермский алкозавод выступит поручителем по кредиту на 6 млрд рублей

АО «Бастион» (до 2017 года «Уралалко») подвело итоги внеочередного общего собрания акционеров. Как следует из протокола мероприятия, участники одобрили договор поручительства в интересах московского ООО «НоваБев Маркет», которому открыта кредитная линия лимитом 6 млрд руб. Кредитный договор действует с 9 января 2025 года по 8 января 2027-го под плавающую процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ плюс 6,15% годовых. Размер плавающей ставки индексируется ежеквартально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Поручительство пермского предприятия по договору действует по 8 января 2030 года. Поручителями выступают также АО «Мариинский ЛВЗ» (Кемеровская область) и ООО «Георгиевское» (Московская область).

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2023 года составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 78 млн руб. 99,88% акций АО принадлежит ПАО «НоваБев Групп». Это же общество контролирует и ООО «НоваБев Маркет».