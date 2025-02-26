Прокуратура вернула государству незаконно приватизированный стадион в Анапе

Прокуратура Краснодарского края вернула в собственность Российской Федерации спортивный стадион «Спартак» в Анапе. Объект был незаконно оформлен как частная собственность, заявили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В ходе проверки соблюдения законодательства о государственной собственности надзорное ведомство выявило нарушения. В 2002 году Октябрьский районный суд Краснодара признал краевой физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Спартак» правопреемником Краснодарского краевого совета добровольного спортивного общества «Спартак», действовавшего до 1987 года. На основании этого решения клуб оформил право собственности на стадион.

Однако прокурорская проверка установила, что спортклуб не имел отношения к правопреемству и не обладал правами на государственный объект. Прокурор края опротестовал решение суда в вышестоящую судебную инстанцию, протест удовлетворен, постановление суда 2002 года отменено.

Затем прокуратура обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об изъятии стадиона из незаконного владения и передаче объекта государству. Требования были удовлетворены. В результате на имущественный комплекс стадиона «Спартак» зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков