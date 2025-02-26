Власти Кубани опровергли фейк о выплатах жителям Анапы из-за ЧС

Власти Краснодарского края опровергли информацию о якобы предстоящей с 1 марта выплате компенсаций жителям Анапы и Темрюкского района в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. Подобные сведения распространили в соцсетях и местных Telegram-каналах, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Администрация региона указала на несколько признаков подделки документа. Настоящее постановление губернатора под №25 было подписано 31 января 2025 года, тогда как за 20 февраля действующие постановления имели номера от 65 до 86. В фальшивом документе также обнаружены неверное название банка и путаница в терминологии между «постановлением» и «распоряжением».

Сейчас в пострадавших районах продолжается очистка побережья и подготовка к курортному сезону. Для поддержки санаторно-курортного комплекса в зоне ЧС введены специальные меры: льготный микрозаем до 5 млн руб. на три года под 2% годовых, снижение ставки до 3,25% по займу «Отельер» и годовая отсрочка по займу «Специальный (ЧС)».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. Из судов вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. С тех пор выбросы происходят регулярно. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. В регионе действует федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев