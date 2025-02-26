Суд арестовал новое имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал новое имущество бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте денег, а также недвижимого имущества, которое принадлежит семье и аффилированным лицам экс-главы курорта. Расследование уголовного дела продолжается.

В середине февраля защита фигуранта просила суд снять арест с дома матери бывшего мэра. Супруга Алексея Копайгородского Янина Копайгородская также просила снять арест с дома, подаренного фонду, где сейчас проживают дети из прифронтовых территорий.

В отношении супругов Копайгородских продолжают действовать меры пресечения. Бывший мэр находится под стражей, его жена — под домашним арестом.

Вячеслав Рыжков