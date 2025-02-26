Суд вынес приговор экс-вице-премьеру Крыма за незаконную раздачу земель

Судакский городской суд вынес приговор бывшему вице-премьеру Крыма и экс-главе администрации Судака Владимиру Серову по делу о превышении должностных полномочий. Чиновник признан виновным в безвозмездном выделении земельных участков под торговые объекты, что нанесло ущерб местному бюджету в размере более 16 млн руб, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил Владимиру Серову наказание в виде 3,7 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти на протяжении 2,5 лет. Время, проведенное подсудимым под стражей и домашним арестом, зачтено в срок заключения, в связи с чем наказание считается отбытым.

На заседании также был удовлетворен гражданский иск администрации Судака о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба в полном объеме. Судебное разбирательство продолжалось более 15 месяцев, в ходе которого были заслушаны показания 256 свидетелей и изучены материалы 135 томов уголовного дела.

Анна Гречко