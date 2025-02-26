В ЮРПСО опровергли сообщения о гибели фрирайдера в горах Сочи

Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о гибели инструктора по горным лыжам в горах Сочи. По данным пресс-службы ЮРПСО, фрирайдер официально числится пропавшим без вести, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фрирайдер пропал 24 февраля за пределами обозначенных трасс курорта «Роза Хутор». Группа катающихся оказалась в зоне схода лавины, двое из них смогли передать спасателям свои координаты. На следующий день специалисты МЧС эвакуировали пострадавших. Третьего участника происшествия до сих пор не нашли.

По неофициальным данным, пропавшим оказался 28-летний инструктор, работавший в Сочи последние пять лет. Официальные источники личность фрирайдера не раскрывают.

Поисковая операция временно прекращена из-за высокой лавинной опасности. Следственный комитет Краснодарского края проводит доследственную проверку обстоятельств происшествия.

Вячеслав Рыжков