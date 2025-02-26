Тюменские власти обсудили новые меры по борьбе с нелегальной миграцией

На рабочем совещании власти Тюменской области обсудили вступление в силу новых федеральных законов по противодействию нелегальной миграции, сообщили в региональном правительстве. По словам губернатора Александра Моора, пребывание мигрантов в регионе не должно приводить к ущемлению трудовых прав местного населения и угрожать общественному порядку.

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Так, срок временного пребывания иностранцев сокращен до 90 дней в год. Введен миграционный режим высылки, ограничивающий права незаконно находящихся мигрантов и расширяющий меры контроля за ними, установлены другие ограничения. Сведения о нарушителях будут заноситься в реестр контролируемых лиц до их выдворения или самостоятельного выезда из РФ, при этом попавшие в этот список не смогут вступать в брак, свободно перемещаться по стране, получать водительские права, открывать банковские счета и другое.

На уровне региона в Тюменской области стоимость трудового патента для иностранцев увеличена с 7592 руб. до 9385 руб. в 2025 году, запрещено оказывать транспортные услуги, работать на производстве детского питания и диетических продуктов, торговать табачными изделиями в спецмагазинах.

Напомним, в декабре Александр Моор на заседании регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений назвал ситуацию с мигрантами «стабильной».

Ирина Пичурина