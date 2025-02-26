За месяц в Свердловской области выдача автокредитов сократилась на 46%

В январе в Свердловской области было выдано 1,73 тыс. ед. кредитов на автомобиль, что ниже декабря 2024 года на 46,3% (3,22 тыс. ед.). По этому показателю регион находится на 11 месте среди субъектов России. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе в Свердловской области было выдано 1,73 тыс. ед. кредитов на автомобиль, что ниже декабря 2024 года на 46,3% (3,22 тыс. ед.)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В январе в Свердловской области было выдано 1,73 тыс. ед. кредитов на автомобиль, что ниже декабря 2024 года на 46,3% (3,22 тыс. ед.)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным НБКИ, в Тюменской области число выданных в январе автокредитов сократилось на 49,5% по сравнению с декабрем — с 1,31 тыс. ед. до 660 ед. Схожие данные и по Ханты-Мансийскому автономному округу (-49,2%).

Уточняется, что по России показатель выдачи автокредитов снизился за месяц на 39,7% до 98,7 тыс. ед. Уменьшился и объем выдаваемых кредитов — на 45,8% до 73,4 млрд руб. (в декабре 2024 года — 135,4 млрд руб.).

По словам директора по НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи в данном сегменте кредитования ускорилось после введения в середине 2024 года макпруденциальных ограничений в автокредитовании.

«Во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок»,— добавил господин Волков. Он подчеркнул, что наиболее значительные темпы падения выдачи кредитов наблюдаются в сегменте автомобилей с пробегом.

Анастасия Таначева