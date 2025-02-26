В ЮФО спрос на строительные услуги вырос на 17% за год

По данным платформы «Авито Услуги», в Краснодаре спрос на строительные работы в январе вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показали услуги по отделке деревянных домов и бань (+221%), фундаментные и бетонные работы (+153%), а также кладочные работы (+95%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество исполнителей в Краснодаре также увеличилось: в категории «Строительство» на 23%, в категории «Ремонт» – на 6%. Эксперты связывают рост с цифровизацией отрасли и внедрением эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве.

Как отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова, интерес растет не только к ИЖС, но и к другим направлениям: жители Южного федерального округа активно обустраивают свое жилье. В регионе сохраняется высокий спрос на капитальный ремонт под ключ. В арендованном жилье востребованы сантехнические, электромонтажные работы, сборка мебели и поклейка обоев. Пользуются спросом и такие сложные работы, как алмазное бурение.

Вячеслав Рыжков