ВТБ запускает кешбэк и скидки для пользователей «Яндекса». Цель этого проекта — предоставить клиентам банка преимущества при использовании самых востребованных услуг. Так, среди прочего новые клиента банка, оформившие карту ВТБ, могут получить скидку до 40% на поездки в такси. Пользователи могут выбрать понравившийся отель и получить кешбэк 10% рублями за оплату проживания картой банка. Также клиенты могут получить скидку до 15% за покупку билетов картой банка в специальной подборке мероприятий.

Запуск бонусных предложений будет проходить поэтапно. «В этом году мы планируем предоставить скидки и повышенный кешбэк в большинстве популярных сервисов "Яндекса", которые уже стали частью повседневной жизни миллионов клиентов. Учитывая, что каждый второй россиянин пользуется сервисами "Яндекса", наша программа в этом году придет в каждую семью»,— отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Аналитики компании NF Group подвели итоги года на рынке офисной недвижимости Москвы, с которыми ознакомился Forbes. По их данным, объем продажи офисов вырос за год более чем в 2,5 раза и превысил 1 млн кв. м. Для сравнения: в 2023-м он составил всего 350 тыс. кв. м. Таким образом, за год показатель вырос почти на 186%.

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» внедрил искусственный интеллект в отчеты об истории автомобиля. Рекомендации будут выделяться цветом. Например, зеленый будет обозначать, что у автомобиля хорошая история или практически нет недостатков и можно сразу ехать на осмотр. Желтый означает, что у машины есть некоторые недочеты, которые могут стать предметом торга, и, возможно, стоит поехать на осмотр с профессиональным подборщиком или юристом. Красным будут отмечены объявления с высокими рисками, например, если автомобиль имеет ограничения на регистрацию.