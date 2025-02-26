На модернизацию водоснабжения в Горячем Ключе направят 5,5 млрд рублей

Власти Кубани направят более 5,5 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения Горячего Ключа в 2025 году. Работы включают реконструкцию 55 км сетей и 38 объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» продолжается возведение второй нитки водовода длиной более двух км на водозаборных сооружениях города. Подрядная организация приступила к работам осенью 2024 года и соблюдает установленный график.

Параллельно специалисты проводят реконструкцию водозабора в ст. Саратовской, также начатую в прошлом году. В 2024 году специалисты заменили участок протяженностью три км водовода от насосной станции до ул. Первомайской.

Анна Гречко