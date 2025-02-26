В Свердловской области выявили 280 кг небезопасного масла

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения при производстве масла предпринимателем из Ревды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что ИП Расторгуев А.С. оформил документы на производство 280 кг топленого масла. Сырьем для него послужило «Масло сливочное Традиционное» с массовой долей жира не менее 82,5% (ООО «Предо»), произведенное из высокожирных замороженных пастеризованных сливок. Специалисты ведомства выяснили, что сливки были произведены из пастеризованного сливочного масла с массовой долей жира 82%.

«ИП Расторгуев А.С., осознавая всю эту хитрую цепочку, из какого сырья изготовлено приобретенное им "масло топленое" производства ООО "Предо", в полном объеме реализовал выработанную продукцию в адрес екатеринбургского ООО "ПК Маслодел"»,— подчеркнули в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что в связи с нарушениями в технологии производства в оборот было введено масло неизвестного происхождения.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора направило информацию о нарушениях в ведомства по Орловской и Курской областям, в чьих полномочиях контролировать работу ООО «Предо». Письмо направлено также и производителю.

Анастасия Таначева