Дефицит бюджета Липецка вырос на 2 млрд рублей

Депутаты липецкого горсовета утвердили первые в этом году поправки в муниципальную казну на 2025 год. В результате безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов и перераспределения средств доходы увеличились с 20,3 млрд до 20,5 млрд руб., расходы — с 20,8 млрд до 23,1 млрд руб. Дефицит же вырос с 530,6 млн до 2,6 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.

10 млн руб. предлагается направить на приобретение и установку бетонных сооружений, 208,3 млн руб. — на ежемесячное денежное вознаграждение учителей за классное руководство, 17,3 млн руб. — на деятельность советников директоров школ по воспитанию.

1,2 млрд руб. предусмотрено на статьи, по которым средства не были освоены в 2024 году. Это строительство и оборудование школы в селе Елецкое, благоустройство Зеленого острова, аттракционы в Нижнем парке, благоустройство дворов и так далее.

Кроме того, 200 млн руб. из городского бюджета выделяются на единовременные выплаты контрактникам, 252 млн руб. — на субсидии МУП «Липецктеплосеть», 174 млн руб. — на капремонт памятников на площади Героев и памятника Победы, 108 млн руб. — на строительство ливневых канализаций и сооружений выпуска ливневых и дренажных вод в районе Опытной станции, 22,2 млн руб. — на реконструкцию моста на улице Октябрьской через реку Липовка, 21,5 млн руб. — на ремонт подземного перехода на проспекте Мира, 6,4 млн руб. — на текущий ремонт памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, 12 млн руб. — на оборудование для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Сселки и столько же — на разработку проекта участка дороги, ведущей к гипермаркету «Лемана Про».

В середине февраля доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год увеличили на 4,4 млрд руб.

Юрий Голубь