В 900 школах Кубани открыли профориентационные классы

В Краснодарском крае более 900 школ открыли профильные классы для профессиональной ориентации учащихся. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Кубани Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам замглавы региона, учащиеся школы №19 пос. Крутого посетили Тихорецкий индустриальный техникум, где ознакомились с работой электросварщиков, управлением сельхозтехникой и автомобильными двигателями. Школьники также наблюдали за выступлениями участников чемпионата профмастерства «Профессионалы».

Ученики краснодарской школы №52 побывали на мастер-классах в политехническом техникуме, где попробовали себя в роли дизайнеров, поваров и конструкторов одежды.

Госпожа Минькова подчеркнула необходимость демонстрации подросткам перспектив трудоустройства.

Анна Гречко