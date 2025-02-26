В станице под Горячим Ключом сгорел дом многодетной семьи

В станице Саратовской под Горячим Ключом сгорел каркасный дом на ул. Брусничной, где проживала семья с тремя детьми. Строение полностью уничтожено огнем. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Белопольский также заявил о планируемых мерах поддержки для пострадавшей семьи. По его словам, власти города готовы выплатить материальную помощь.

«Уже собрали кое-какие вещи, постельное белье. Вижу, что и горожане организовали сбор. Любая помощь важна — у семьи ничего не осталось. От беды никто не застрахован, повторюсь, главное, что все живы и здоровы, остальное поправимо»,— написал мэр.

Кроме того, администрация Горячего Ключа окажет содействие в восстановлении документов и предоставит другую необходимую помощь.

Анна Гречко