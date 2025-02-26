В Тюменской области задержаны сотрудники ДПС по подозрению во взяточничестве

В Тюменской области оперативники задержали сотрудников ДПС МО МВД России «Голышмановский» по подозрению в получении взяток, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности», — говорится в сообщении. По данным источника Ura.ru, полицейским вменяют около 50 преступных эпизодов.

Подчеркивается, что по факту выявленных нарушений руководство УМВД по Тюменской области организовало служебную проверку. В полиции добавили, что в случае, если вина сотрудников будет доказана, их уволят из правоохранительных органов «по отрицательным основаниям». Руководители задержанных будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мария Шараева