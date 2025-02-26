Следовавший из Белгорода поезд сбил пешехода в Ленобласти

Пешеход получил травмы, так как его по касательной задел поезд, следовавший сообщением «Белгород – Санкт-Петербург». Инцидент произошел в Ленобласти, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Дежурная часть транспортной полиции узнала о случившемся утром 25 февраля. Пешеход получил травмы на станции Любань Тосненского района. По предварительной информации, житель Ленобласти переходил пути в неположенном месте.

«Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд избежать не удалось, его задело по касательной. Мужчина госпитализирован. Задержки поездов не допущено»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Ленобласти.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Павловска попал под грузовой поезд на перегоне Купчинская – Шушары.

Татьяна Титаева