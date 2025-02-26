Турпоток в глэмпинги на Кубани вырос на 15% в 2024 году

В 2024 году в Краснодарском крае работало 109 глэмпингов и кемпингов, которые приняли 75 тыс. туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Летний сезон обеспечил основную часть турпотока — около 47 тыс. человек, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Совокупная вместимость объектов составила более 6 тыс. мест, увеличившись за год на 15%.

Наибольшее количество кемпингов и глэмпингов расположено в Геленджике, Туапсинском районе, Сочи, Темрюкском районе, а также в горных и предгорных зонах края. Туристам предлагается размещение в сафари-тентах, шатрах, бунгало или возможность установки собственной палатки. В 2025 году планируется открытие кемпинга в Кущевском районе.

По данным министерства, такие средства размещения наиболее востребованы в летний период. В 2024 году средняя заполняемость кемпингов и глэмпингов составила 78%, максимальная — 91%, что более чем на 30% превышает аналогичный показатель осенне-зимнего сезона.

Вячеслав Рыжков