Александр Скрябин планирует участвовать в конкурсе на пост главы Ростова

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин принял решение участвовать в конкурсе на должность главы города. Об этом он сообщил в своем Telegram канале 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Вы, жители Ростова, первыми видите проблемы и знаете, что нужно исправить. Ваши обращения помогают мне лучше понимать, какие вопросы требуют оперативного решения. Я убедился, что каждая сфера нуждается в поэтапных и эффективных преобразованиях. На это нужно время, но у меня есть силы, опыт и идеи, чтобы начать эту работу», — обратился к жителям Александр Скрябин.

Напомним, 11 февраля 2025 года городская Дума Ростова объявила конкурс на должность главы города. Прием документов у кандидатов проходит с 24 по 28 февраля. А 11 марта будет проведено заседание Гордумы, на котором депутатам надо будет выбрать победителя из двух «финалистов».

Николай Аксенов