Успенская больница получила пять единиц нового медоборудования

В Успенскую районную больницу поступили аппарат ИВЛ, эндоскопическая система, наркозный аппарат, стерилизатор для обработки медизделий и функциональные кровати. Обновление материально-технической базы провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов отметил, что за время реализации программы больницы Успенского района получили более 100 единиц современного медицинского оборудования. Среди поставленной техники — маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. По его словам, новая техника позволила жителям получить необходимое лечение рядом с домом, без необходимости дальних поездок.

В 2025 году медицинские организации Краснодарского края получат не менее 1,5 тыс. единиц нового оборудования. В перечень техники входит лабораторная, анестезиологическая, физиотерапевтическая и диагностическая техника.

Нурий Бзасежев