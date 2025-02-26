Турпоток в Ростовскую область увеличился на 67%

По итогам прошлого года количество туристов, желающих приехать в Ростовскую область, выросло в 1,7 раза по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По мнению специалистов, Ростовская область становится популярной для отдыха благодаря развитию культурных и исторических программ. Все чаще на Дон едут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов Уральского и Сибирского федеральных округов.

Тенденцию роста турпотока подтверждают цифры. В 2024 году Ростовскую область посетило более 4 млн туристов. В предыдущем году этот показатель составлял 1,97 млн.

Николай Аксенов