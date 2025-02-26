Нетрезвый житель Петергофа сообщил полиции о несуществующей угрозе в кафе

Полиция задержала жителя Пететргофа в нетрезвом состоянии по подозрению в заведомо ложном сообщении. Правоохранители получили вызов об угрозе в кафе на улице Халтурина.

В региональном управлении МВД РФ сообщили, что ложный звонок к ним поступил в 17:05 25 февраля. Абонент заявил об угрозе в кафе, в котором и находился, однако на самом деле опасных предметов там не нашли.

Прибывшие на обозначенное место полицейские задержали 61-летнего безработного жителя Петергофа. Его доставили в отдел для разбирательства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жители Петербурга в 2024 году 116 раз вызвали полицию без надобности.

Татьяна Титаева