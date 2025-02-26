Облсуд оставил под стражей криминального авторитета Марселя Гасанова

Свердловской областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда о помещении свердловского авторитета Марселя Гасанова под стражу до 9 марта, сообщили в пресс-службе суда. Судебный акт был обжалован стороной защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Марсель Гасанов был арестован в феврале по ч. 1 ст. 210 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным СУ СК по Свердловской области, он был наделен статусом «смотрящего» за регионом. В разговоре с журналистами Марсель Гасанов назвал уголовное дело в его отношении сфальсифицированным и отметил, что последние два года находился в конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП), свою вину он не признает.

Подробнее о его аресте — в материале «Марселя Гасанова оставили под присмотром»

Ирина Пичурина