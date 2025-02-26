В пригороде Новороссийска упавший БПЛА повредил газопровод

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки сбитого беспилотника повредили газопровод, что привело к возгоранию. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пожарные оперативно ликвидировали открытое пламя. В результате инцидента в близлежащем частном доме оказались разбиты окна, пострадавших нет.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации для оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 26 февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 БПЛА. Еще два дрона перехватили утром над территорией региона. В нескольких районах Кубани обломки сбитых беспилотников повредили дома и постройки. Никто из людей не пострадал. На местах владельцам оказывают помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Нурий Бзасежев