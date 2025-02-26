Полицейские провели рейды по выявлению нелегалов в общепитах Ростова

В Первомайском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону полицейские провели рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Особое внимание было уделено объектам общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки пекарни, расположенной в Пролетарском районе, у пяти иностранных граждан были обнаружены следующие противоправные действия: пять нарушений правил пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ) и четыре случая осуществления трудовой деятельности без патента (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Работодатель также понесет административную ответственность за четыре случая незаконного привлечения к работе иностранных граждан без необходимых документов (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

В Первомайском районе при проверке объекта общественного питания у одного иностранного гражданина было выявлено нарушение правил пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ)

По итогам рейда шести мигрантам был запрещен въезд на территорию РФ на пять лет.

Анастасия Казуков