В Оренбуржье на выплаты, связанные с пострадавшим от паводка жильем, направят еще 1 млрд рублей

Во вторник, 25 февраля, на заседании правительства приняли решение направить из Резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области дополнительно 1 млрд руб. на выплаты, связанные с пострадавшим от паводка жильем. Об этом сообщает региональный минстрой.

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В ведомстве отмечают, что «это позволит без остановок перечислять средства на капремонт и по свидетельствам на утрату жилья тем, кто устанавливает право и подает заявления на предоставление региональных выплат».

Всего в качестве компенсаций за пострадавшее жилье выплачено 19,3 млрд руб. Из них 14,5 млрд руб. — средства федерального бюджета, 4,8 млрд руб. — из бюджета региона. Компенсации получили 24,1 тыс. оренбуржцев.

По данным министерства на 25 февраля, выплаты на капремонт получили 20,7 тыс. человек на общую сумму 13,3 млрд руб. Свидетельства на утрату жилья на общую сумму 8,8 млрд руб. получили более 4,5 тыс. жителей региона. Из них 3,4 тыс. граждан уже приобрели квартиру или строят новое жилье.

Руфия Кутляева