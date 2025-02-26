Объем промтоваров Крыма достиг 237,6 млрд рублей

Объем отгруженных промышленных товаров Крыма по итогам 2024 года достиг 237,6 млрд руб., что на 13,7% превышает показатели 2023 года. Промышленное производство полуострова выросло на 3,5% при среднероссийском показателе 4,6%, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пищевая отрасль региона продемонстрировала увеличение на 7,4%. Переработка мяса возросла на 15,8%, изготовление растительных и животных масел — почти на 30%. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий нарастили выпуск на 10,2%, напитков — на 21,3%.

Существенный подъем также зафиксирован в технологическом секторе. Выпуск химической продукции и электрооборудования увеличился на 10,4%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 32,2%.

Анна Гречко