В аэропорту Салехарда массово задерживаются вертолеты

В Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не могут отправиться несколько вертолетов авиакомпании «Ямал», также есть задержки на вылет из города, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Салехарда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, рейс ЯЛ69 Сеяха — Мыс Каменный — Яр-Сале — Салехард должен был прилететь в окружную столицу еще 24 февраля в 16:20, прилет вертолета ЯЛ29 из Сеяхи ожидался 25 февраля в 15:10, а 26 февраля задерживается рейс ЯЛ57 Мыс Каменный — Новый Порт — Яр-Сале — Салехард, он должен был прибыть в 14:20. На вылет из Салехарда задерживается вертолет рейса ЯЛ62 Салехард — Питляр — Мужи — Горки.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, 26 февраля температура в городе составляет -14,3°, облачно, снег, ветер 7 м/с.

Напомним, в январе рейс авиакомпании «Ямал» несколько часов не мог вылететь из Салехарда в Омск после решения экипажа лайнера. Самолет находился на взлетной полосе и уже получил разрешение на взлет, однако экипаж решил освободить полосу и доложил о прерванном взлете.

Ирина Пичурина