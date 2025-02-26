Еще два беспилотника сбили над Кубанью утром 26 февраля

Около 7:20 26 февраля над территорией Краснодарского края уничтожили два беспилотника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края»,— сказано в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на среду, 26 февраля, над Краснодарским краем уничтожили 83 БПЛА. Еще 30 дронов сбили над Крымом. В нескольких районах Кубани обломки уничтоженных беспилотников повредили дома и постройки. Никто из людей не пострадал. На местах владельцам оказывают помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Около 26 февраля 9:00 РСЧС разослала краснодарцам уведомление об отбое беспилотной опасности. Предупреждение действовало с вечера вторника.

Вячеслав Рыжков