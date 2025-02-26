В Югре запустят низкоорбитальные спутники для увеличения зоны интернет-покрытия

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) планируют запустить систему низкоорбитальных спутников для обеспечения интернет-покрытия на 100% — сейчас до этого показателя не хватает 3%, сообщил каналу «Югра-ТВ» замгубернатора региона Павел Ципорин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Регион уже обсуждает эту возможность с министерством цифрового развития России — проект запуска таких спутников планируется на федеральном уровне. «Мы хотим, чтобы наши удаленные труднодоступные населенные пункты одними из первых могли воспользоваться этой возможностью. Где мы не смогли довести оптические связи, там мы как раз воспользуемся вот этой системой спутниковой связи»,— прокомментировал господин Ципорин.

На коллегии департамента информационных технологий в Сургуте прошло обсуждение текущих цифровых возможностей Югры и планов по их расширению. Сейчас в регионе особое внимание уделяется улучшению качества обслуживания на портале Госуслуги, увеличению числа IT-стойбищ и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы, например, в медицину и для уборки снега.

Россия до 2030 года планирует запустить более 650 аппаратов для различных целей на низкие орбиты. Сейчас отечественный рынок спутниковой связи составляет 1,5% от мирового, однако прогнозируется, что он вырастет на 148%, до 234,3 млрд руб.

Ирина Пичурина