Против жительницы Пензенской области возбудили дело за взятку сотруднику полиции

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 28-летней жительницы Земетчинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка пыталась передать дознавателю 15 тыс. руб. в качестве взятки в отделе МВД России по Башмаковскому району. Произошло это 19 февраля текущего года. Женщина хотела, чтобы в отношении нее было прекращено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудник полиции отказался от взятки.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о предъявлении обвинения. Подозреваемая признала свою вину. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Павел Фролов