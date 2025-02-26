Сочи возглавил топ направлений для длительного отдыха весной

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха весной. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на 13 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Второе место занял Каспийск. В городе путешественники бронируют номера в среднем на 11 ночей. Средняя стоимость ночи размещения — 2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Кучугуры. В поселке туристы бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 2,7 тыс. руб.

В топ-10 также попал еще один город Краснодарского края. Ейск занял пятое место. Средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,4 тыс. руб.

Мария Удовик