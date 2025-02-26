В центре Ростова пострадал водитель иномарки в ДТП
Вчера, 25 февраля, в центре донской столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области
По информации пресс-службы, водитель автомобиля Hyundai Н-1, двигаясь по пер. Островского со стороны ул. Береговая в направлении ул. Большая Садовая, не предоставил преимущество в движении Toyota Scion. В результате машины столкнулись.
Водитель автомобиля Toyota Scion и был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Степень их тяжести не уточняется в сообщении.
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.