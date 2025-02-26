В ХМАО депутата лишили полномочий за сокрытие доходов

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) инициировала досрочное прекращение полномочий депутата думы Ханты-Мансийского района Юрия Алексеева за сокрытие доходов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, депутат районной думы предоставил неполные и недостоверные данные о своих доходах и расходах за 2023 год. В документах он не указал информацию о банковских счетах, на которых были операции, а также не полностью отразил доходы супруги и объекты недвижимости в ее собственности. Прокурор подал представление в представительный орган муниципалитета, требуя досрочного прекращения полномочий депутата из-за утраты доверия. После рассмотрения этого документа было принято решение о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, на прошлой неделе дума Серовского муниципального округа в Свердловской области по представлению прокуратуры Серова прекратила полномочия депутата Александра Некрасова от партии «Новые люди» за пропуск заседаний на протяжении более чем полугода.

Ирина Пичурина