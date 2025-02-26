В Энгельсе возбудили дело о взятке в отношении сотрудницы саратовского бюро МСЭ

Следственный отдел по Энгельсу возбудил уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы Главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка получила 50 тыс. руб. в качестве взятки от местной жительницы через посредника за установление малолетнему внуку инвалидности. Произошло это 18 апреля минувшего года.

В выявлении противоправных действий были задействованы сотрудники ОЭБ и ПК МУ МВД России «Энгельсское». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов