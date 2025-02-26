Для ТЭК Тюменской области усилят защиту от возможных терактов и атак дронов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной Антитеррористической комиссии, на котором поручил усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Руководители предприятий ТЭК представили доклады — глава региона отметил важность усиления мер безопасности для предотвращения возможных атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и вероятных терактов, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности жителей региона и строгого выполнения нормативных требований в области антитеррористической защиты объектов. Все установленные сроки должны соблюдаться без исключений, добавил губернатор.

Напомним, в прошлом году на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии Тюменской области во время обсуждения вопросов совершенствования работы по профилактике терроризма на муниципальном уровне самыми уязвимыми группами были названы мигранты и молодые люди, «которые пока не нашли своего места в жизни».

Ирина Пичурина